Britse bommenwerper uit WOII vliegt vanmiddag boven Assen

Het luchtvaartuig maakt een rondje over achttien crashlocaties in België en Nederland ter gelegenheid van Nationale Dodenherdenking. De bommenwerper stijgt om 11.00 uur (lokale tijd) op in het Britse Coningsby en vliegt daarna door naar Lierde in België. Na een tussenstop van enkele uren in Gilze Rijen zet het vliegtuig koers richting het Noorden. Om 17.36 uur wordt er gevlogen over Assen, waarna het vliegtuig via Texel Groot-Brittannië weer opzoekt.