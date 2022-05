Na twee jaar coronastilte brengt Bevrijdingsfestival weer reuring aan de Baggelhuizerplas

Een boutje, een moertje, een schroefje en een nippeltje. Werklui van allerlei audiovisuele bedrijven zetten vandaag de spreekwoordelijke puntjes op de I aan het festivalterrein aan de Baggelhuizerplas in Assen. Morgen klinken er na twee jaar coronastilte weer muzikale vrijheidsklanken rondom de Asser waterplas.

"Het is nu echt nog een bannertje hier, paaltje daar en een stekkertje zus. Dat is het eigenlijk ook wel", vertelt een enthousiaste Nathan van Gelder, directeur van Bevrijdingsfestival Drenthe.

'Ook dat heb ik besteld'

Van Gelder is een man van het overzicht, zegt 'ie zelf. En dus zijn alle medewerkers ruim op tijd begonnen met het opbouwen van het festivalterrein. "Het meeste werk zit 'm in de plannen maken op de tekentafel. Zodra dat duidelijk is, kun je beginnen. En zoals je nu ziet is alles zo goed als klaar."

Tevreden kijkt de directeur over het festivalterrein. Nu staan er nog technici driftig aan schroeven te draaien, lampen op te hangen en podia te vegen, morgen staan er 46 bands verspreid over vier podia. "En nog lekker weer ook hè? Ook dat heb ik besteld", glundert Van Gelder.

Vrijheid

Natuurlijk is een mooi programma met activiteiten en muzikanten belangrijk voor een festival. Maar Van Gelder benadrukt ook dat het niet alleen maar om het feest gaat. "We moeten ook het besef hebben dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, daar gaat het juist om. Dat wordt nog wel eens vergeten."

Behalve muzikanten is er ook dit jaar weer een kinderplein en zijn er voor jong en oud verschillende projecten die gaan over het vieren van de vrijheid. En zoals altijd is er ook het 'vijf voor vijf moment'. Dan zoeken alle Bevrijdingsfestivals in Nederland contact met elkaar en ontsteken ze het vrijheidsvuur.