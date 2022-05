Hoogeveen legt ondernemers opties voor om parkeerprobleem Het Haagje op te lossen

De gemeente Hoogeveen wil nog voor de zomervakantie in gesprek met ondernemers aan Het Haagje in Hoogeveen om te zoeken naar een oplossing voor het parkeerprobleem in de straat. Ondernemers klagen dat hun medewerkers en klanten vaak niet vlak bij de zaak kunnen parkeren.

Het Haagje werd in 2019 en 2020 samen met enkele andere straten heringericht. Volgens het college van burgemeester en wethouders is daarbij het totaal aantal officiële parkeerplekken niet afgenomen. Toch is er minder ruimte voor auto's. "In de vorige situatie waren echter op diverse plekken 'eigen' parkeerplekken gecreëerd op gemeentegrond. Voor de reconstructie van de weg waren deze in gebruik genomen gronden echter nodig", antwoord B & W op vragen van D66.

Gratis

Parkeren aan Het Haagje is vanaf de rotonde naar de Notaris Mulderstraat gratis, dichter bij het centrum moet wel betaald worden. Volgens de gemeente is met ondernemers en bewoners afgesproken om te kijken hoe die situatie uitpakt. "En dat, indien er problemen zouden ontstaan, we samen naar mogelijke oplossingen gaan kijken, zoals bijvoorbeeld een blauwe zone, invoeren betaald parkeren of vergunning-parkeren."

Die problemen zijn ontstaan. Onder andere André Fieten van koffiemachinebedrijf BonneBella en de naastgelegen computerzaak ervaren problemen. "De problemen die zij beschrijven spitsen zich toe op de langparkeerders, waardoor er te weinig doorloop is op de parkeerplaatsen voor hun bedrijfspanden", constateert het college na een bezoek van wethouder en parkeermanager aan Het Haagje. "Er wordt veelal geparkeerd door mensen die hun auto in de ochtend neerzetten en vervolgens gaan carpoolen of aan het werk gaan."

Blauwe zone?