Radio Drenthe-programma Harry's Blues stopt na bijna 31 jaar

Hoogtepunten in al die jaren zijn de twee reizen naar de Verenigde Staten die Haar en Muskee maakten. In 1993 gingen ze vier weken lang in het zuiden van het land op zoek naar de wortels van de blues. In 1999 volgde de tweede reis: van Mississippi via Saint Louis, Chicago en Detroit naar het noorden. Tijdens die reizen leren de twee veel over de essentie van de blues. "Dat was voor mij, maar vooral voor Harry een heel bijzondere ervaring", vertelt Haar.