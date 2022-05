Nieuwe campagne die jongeren herinnert aan het belang van vrijheid

Er komt een campagne om jongeren bewust te maken van het belang van leven in vrijheid. Onder de naam 'Spoken Word' willen de initiatiefnemers jongeren eraan herinneren dat er tijden zijn waarin vrijheid niet vanzelfsprekend is. De campagne wordt tijdens het bevrijdingsfestival in Assen gelanceerd.

Spoken Word is een initiatief van Stichting Noord Film en regisseur Reinout Hellenthal. Ze willen met de videospot 'Sterker dan de mens' en een voorgedragen tekst tijdens het festival jongeren 'in hun eigen taal' op een aansprekende manier bewuster maken van vrijheid. Hierbij worden ook de huidige gebeurtennissen in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne, meegenomen.

'Vrijheid is groot begrip'

Jeugdacteur Sem Ben Yakar - zelf iemand met een Joodse achtergrond - draagt de tekst vandaag op het Bevrijdingsfestival voor. Volgens Yakar dient de campagne een breder doel. "Hoewel het hier over vrijheid gaat, blijft het een groot begrip. Het gaat ook over vrijheden die korter geleden of recent van ons ontnomen zijn en dat we die vrijheid nu moeten en kunnen durven pakken. Het is belangrijk dat we dicht bij onszelf blijven en mogen doen en denken wat we willen."

De video is opgenomen in voormalig Kamp Westerbork en op meerdere plaatsen in Drenthe, zoals 't Nije Hemelriek, Roden, Gieten, Assen en Rolde.