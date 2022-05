Praot Drents Met Mij met Alides Hidding

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een derde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering is zanger Alides Hidding te gast.

Muzikaal gezin

Alides en zien zus hebt allebei metdaon an de Drentse accordeonkampioenschappen en ok allebei wunnen. Alides much ok nog metdoen an de Nederlandse kampioenschappen en daor is e veerdes worden. "Wal knap veur iene uut Drenthe van twaalf jaor." Zundagsmiddags zat zien pa altied accordeon te speulen en stund moe te zingen. En zölf stund Hidding op zien veerde al veur de spiegel met een schoenendeus die e tot gitaar maakt har met een koppel elastiekies derover.

Zowat verdrunken

"In Odoornerveen bin ik bijna verdrunken. Ik was an het speulen en zag een lampie drieven tussen de wal en het schip en ik wil hum pakken en vlieg zo under het schip." Gelukkig kun de schipper hum nog net griepen.

"Een goeie leerling was ik niet, want ik bin van drie schoelen oftrapt." En dat was umdat e de gedachten der nooit bijholden kun. En in die tied stotterd'e ok nog verschrikkelk. Maor as e zingen gung, dan was het vort.

Bakker's vakschoel in Grunning

Zien olde lu vunden dat e wal een vak leren mus, want de kaans daj met de meziek je geld verdienen kunden, was niet zo groot in heur ogen. Dus gung Hidding hen Bakker's culinaire vakschoel in Grunning um kok te worden.

2 jaor lang hef e daornao in een pannenkoekenboerderij pannenkoeken en halve haonen bakken. En in die tied har e een nummer van Pim Koopman inzungen en dat weur tot zien grote verbaozing een hit: Hollywood Seven.

Times Bandits

Hidding schreef zölf liedties en vanof het eerste moment gung het hiel goed. "De ien nao de aandere klapte deruut. Mèensen dachten daw een Engelse band waren. Ik wor zölfs nou op straot nog wal ies anspreuken in het Engels."

De band gung op tournee deur Australië en dat was toch wal het hoogtepunt van zien carrière. "Het mooiste da'k ooit beleefd heb."

Liedties schrieven

Hidding hef niet allén veur de Time Bandits schreven, maor ok veur bijveurbeeld Jennifer Rush, the Nylons, Dana Winner, Helmut Lotti en Piet Veerman.

Hie hef de smaak van 't zingen ok weer goed te pakken sinds zien dielname an 'Beste Zangers' en speulen vindt 'e het mooiste wat er is, dus nou is der ok weer een neie single 'Diamonds in the sand'.