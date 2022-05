‘De Chinees’ raakt uit de mode, maar nog even niet in Drenthe

"Na de Tweede Wereldoorlog worden we ineens een stuk rijker en wordt uit eten ook voor middenklasse-gezinnen betaalbaar. Daardoor neemt het aantal restaurants in die periode snel toe. Als in de jaren 60 en 70 de babyboom-generatie naar de grote steden trekt om te gaan studeren, groeit het aantal Chinees-Indische restaurants explosief. Het concept slaat aan bij die jonge doelgroep, want het is goedkoop en in die tijd nog nieuw en spannend. Overigens zien we in Drenthe diezelfde groei van Chinees-Indische restaurants pas zo'n twintig jaar later."