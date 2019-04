Willeke Dost-speurder Jan Huzen: Besluit politie is waardeloos

"Dit is echt waardeloos. Als ze nu hadden besloten te gaan graven, was de angel eruit geweest. Maar ze zoeken alleen maar tegenargumenten om niet te hoeven graven en de onrust wordt alleen maar groter", voorspelt hij.Hij vreest dat er diverse mensen zijn, 'die zo op scherp staan, dat ze zo aan het graven slaan'. "Er zijn zeker heel wat cowboys bij en ik heb die niet in de hand." Gisteren was dankzij een donateursactie nog een vliegtuigje gecharterd op vliegveld Hoogeveen, met daarachter de tekst 'Politie, ga Willeke zoeken'.Vanmiddag maakten politie en justitie bekend dat ze definitief niet nog een keer gaan graven in Koekange, 'omdat er geen nieuwe feiten en inzichten zijn'. Het opnieuw horen van een vrouwelijke getuige, die ooit in 1992 iets verdachts gezien had, heeft niks nieuws opgeleverd. Daarmee blijft de vermissing van het 15-jarige meisje uit Koekange na ruim 27 jaar nog altijd onopgelost.Jan Huzen vindt dat het coldcaseteam er alles aan heeft gedaan om belangrijke aanwijzingen 'te ontkrachten'. Hij doelt op verdachte sporen in de grond achter de boerderij in Koekange die te zien waren op grondradarbeelden, op speurhonden die ter plaatse op lijkenlucht aansloegen en op de vrouwelijke getuige. "Maar de radar heeft puin waargenomen, de honden roken lijkenlucht van het kerkhof verderop en de vrouw zag jagers in het veld. Ja ja, het kan allemaal. Maar zoek het uit, ga nou toch gewoon graven! Ligt er niks, dan ligt er niks, maar dan heb je er in elk geval alles aan gedaan", zegt Huzen.De amateurspeurder uit Nieuw-Weerdinge, die een speciale zoekgroep Willeke Dost op Facebook heeft met bijna 2500 leden, stelt dat justitie en politie met hun besluit 'de kloof met de burger alleen maar groter maakt'. "Buitengewoon slecht dit. Ze zeggen dat ze niet kunnen uitsluiten dat ze er ligt. Zoek het dan uit, om definitief te concluderen dat ze er niet ligt."Huzen weet niet wat er nu gaat gebeuren, maar waarschuwt voor mensen die helemaal klaar zijn met politie en justitie. "Want die zijn er nu zat." De inwoner van Nieuw-Weerdinge ging zelf al eens illegaal graven . Dat was op de verdachte plek die nieuwe grondradarbeelden aanwezen. De locatie lag in het weiland in Koekange, vlak achter het huis waar Willeke bij het pleeggezin Mulders woonde tot haar verdwijning. De nachtelijke graafactie moest gestaakt worden, omdat ze niet door de wortels heenkwamen.Later ging een andere groep graven, maar zij werden gepakt. In februari dreigde Jan Huzen met een grootschalige graafactie, omdat Justitie weigerde op nieuwe aanwijzingen in te gaan.Huzen kreeg vervolgens een waarschuwing van de politie. Hij mocht zich niet meer schuldig maken aan opruiing. Onlangs ging hij toch de fout in en werd hij aangehouden voor opruiing. Na een paar uur op het politiebureau in Assen werd Huzen weer vrijgelaten.