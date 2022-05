Vrijwilligers en agrariërs maken werk van beschermen weidevogels

Vrijwilligers werken samen met agrariërs aan het beschermen van weidevogels. Dat is geen overbodige luxe, want sinds de jaren 70 neemt het aantal vogels waaronder kieviten, grutto's, tureluurs en wulpen af.

Weide- of boerenlandvogels broeden op de grond. De nesten zijn niet zo makkelijk te vinden, maar ze zijn wel kwetsbaar voor predatoren en landbouwwerktuigen. Daarom sporen vrijwilligers de nesten op en markeren deze zodat ze niet sneuvelen tijdens het maaien.

Op zoek

Het is lekker weer, een prima gelegenheid voor vrijwilliger Jan Pier Cleveringa en zijn collega's om het veld in te gaan op zoek naar nesten. "We staan hier bij een akker van een boer uit Oosterhesselen, die nog bewerkt moet worden. Gisteren ben ik even langs geweest en er zitten kieviten hier, dus die moeten we zien te vinden", legt Cleveringa uit.

"Als we vlak bij het nest zijn, gaan we naar beneden kijken. Totdat we het nestje vinden. Kijk, er zitten vier eitjes in", merken ze op. De vrijwilligers plaatsen stokjes aan de voor- en achterkant van het nest en voeren de locatiegegevens in de boerenlandvogelmonitor in zodat het nest zichtbaar is op de kaart van de provincie en iedereen kan zien waar het ligt.

Beschermen

"Het belangrijkste is voor ons het in stand houden van de weidevogels omdat hun aantallen de laatste tientallen jaren door allerlei omstandigheden verminderd zijn", motiveert vrijwilliger Henk Diedering zijn inspanningen. "Dat heeft niet alleen met landbouw te maken maar ook met allerlei andere factoren zoals het verkeer. Samen met de boeren kunnen we proberen het aantal redelijk in stand te houden."

Ook roofdieren vormen een gevaar. Vrijwilliger Marien van Zanten ontdekt de sporen van een vos. "Hier zijn we dus niet blij mee. Gelukkig is het dier langs het nest gelopen en zijn de eieren bewaard gebleven. Maar dat is geen garantie dat dat morgen nog zo is."