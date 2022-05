Vier tips na uitzending Opsporing Verzocht over pinpasfraude Meppel

De politie heeft vier tips binnengekregen na de uitzending van Opsporing Verzocht over de pinpasfraude in Meppel. In het televisieprogramma werden camerabeelden getoond van de verdachte.

Een 74-jarige vrouw uit Meppel werd het slachtoffer van iemand die zich voordeed als medewerker van de fraudebestrijding van een bank. De zogenaamde medewerker kreeg uiteindelijk de vrouw zover om haar bankpas en pincode te geven. Vervolgens werd bij geldautomaten in Meppel geld opgenomen. Ook werd haar pas gebruikt in Amsterdam. Toen de bank dit opmerkte, werd haar bankrekening direct geblokkeerd.

Via bewakingscamera's werden opnames van de verdachte gemaakt. Onderzoek wees uit dat deze verdachte waarschijnlijk in januari een 79-jarige inwoner uit Borculo en op 1 februari 2022 een 85-jarige inwoonster uit Winterswijk door bankfraude opgelicht heeft.

De verdachte draagt op de beelden een mondkapje en is onder meer te herkennen aan de ingeschoren streepjes in zijn haar. Ook lijkt zijn linkeroog iets te hangen. De verdachte lijkt niet alleen te handelen. Hij is te zien als bijrijder in een kleine witte Volkswagen.