'Busrit duurder maken is geen optie, we willen reizigers terugwinnen'

Het OV-bureau Groningen Drenthe, dat verantwoordelijk is voor het busvervoer in Drenthe en Groningen, denkt dat het dit jaar bijna 4 miljoen euro tekort komt. De jaren daarop kan dat tekort bovendien flink oplopen, zo is de verwachting.

Dit jaar is er een tekort van 3,9 miljoen euro, is de schatting. Dat kan uit de reserves van OV-bureau Groningen Drenthe worden opgevangen, want daar zit zo'n 10 miljoen euro in. Maar in de jaren daarna wordt dat moeilijker. Het OV-bureau verwacht een tekort van 6,8 miljoen euro in 2023 en tot en met 2026 wordt rekening gehouden met jaarlijks tekorten van meerdere miljoenen.

Compensatie

Landelijk vindt er overleg plaats over compensatie voor het openbaar vervoer voor 2023 en 2024. Voor dit jaar krijgen OV-bedrijven een vergoeding om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Er was al een vergoeding toegezegd tot september, maar die heeft het kabinet verlengd tot aan het einde van het jaar.

Het OV-bureau ziet verder nog mogelijkheid om bijvoorbeeld minder vaak te laten rijden op drukke trajecten, om het tekort op te lossen. Het verhogen van de prijs van een buskaartje ziet het bedrijf niet zitten. Er wordt namelijk op ingezet om de busreiziger terug te winnen en busritjes juist duurder maken werkt averechts.

Helft minder passagiers

De gevolgen van het coronavirus spelen een grote rol in het miljoenentekort van dit jaar. Het virus leidde tot beperkingen in het openbaar vervoer en er was sprake van een mondkapjesplicht. Aan het einde van vorig jaar werden steeds meer beperkingen opgeheven en gingen onder meer scholen weer open. Belangrijk, omdat veel scholieren gebruikmaken van de bus.