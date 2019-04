Nieuwe tentoonstelling C+B Museum over fans

In het C+B Museum in Grolloo wordt volgende week woensdag de nieuwe tentoonstelling 'We want more!!!' geopend.

De expositie gaat met name over de trouwe fans die de bandleden van Cuby and the Blizzards vanaf het eerste uur volgden. De opening wordt verzorgd door twee 'C+B'- fans: drievoudig wereldkampioen zijspanracen Egbert Streuer en voormalig SC Heerenveen-voorzitter en Riemer van der Velde.Ook andere fans vertellen over de relatie die zij met Harry Muskee hadden. Onder wie Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum Westerbork en initiatiefnemer van het plaatsen van het borstbeeld van Muskee in Grolloo, Gerard van Klaveren.In het museum zijn tal van instrumenten, foto's, gouden platen en andere attributen te zien die betrekking hebben op de hoogtijdagen van Cuby and the Blizzards.