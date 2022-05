Kijk terug: Dodenherdenking bij Nationaal Monument Westerbork

Bij het Nationaal Monument in Westerbork werd vanavond stilgestaan bij de Nederlandse slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vielen. Het herdenkingsprogramma was live te volgen bij RTV Drenthe.

Er werd gestart met een een stille tocht, waarna twee Holocaust-overlevenden spraken over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoolog. Daarnaast was er ruimte voor muziek. Liederen uit de cyclussen Rocking the Child en Zwarte Bloemen werden gezongen door sopgraan Channa Malkin. Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis waren toeschouwers welkom.