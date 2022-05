FNV: acties in streekvervoer voor beter cao

Er komen acties in het streekvervoer na het aflopen van een ultimatum van FNV. De werkgevers zijn volgens de vakbond niet met een beter cao-voorstel gekomen. Een eerder bod was al afgewezen.

Volgens FNV zijn acties nu onvermijdelijk. In april werd het eindbod door de FNV-leden weggestemd. Daarna werd het ultimatum gesteld dat gisteren om 12.00 uur afliep, meldt RTV Noord . De huidige cao eindigde op 1 juli vorig jaar.

Volgens FNV-bestuurder Edwin Kuiper hebben de werkgevers een loonbod gedaan dan 2,6 procent. "Maar wij vinden dat er meer maatregelen nodig zijn om alle kosten te compenseren en de sector aantrekkelijk te maken", zegt hij. "Wij willen de loonsverhoging 2,6 procent plus een automatische compensatie voor de inflatie. Daarnaast moeten rijkosten beter gecompenseerd worden en eisen we een minimaal loon van 14 euro per uur. Maar de werkgevers vinden onze voorstellingen getuigen van weinige realiteitszin. Een opmerkelijke reactie."

Werkgevers: 'Rustig afwachten'

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer zegt bij monde van voorzitter Fred Kagie de acties rustig af te wachten. Hij stelt dat vakbond CNV het eindbod wel heeft geaccepteerd en dat de FNV hen niet opnieuw heeft uitgenodigd verder te praten en met extreme eisen kwam. "Dat is geen basis, het ov zit in zwaar vuur. We liggen aan het infuus van de overheid en in zo'n situatie hebben we een cao geboden die marktconform is."