Bijzondere vogels op het Aekingerzand krijgen bescherming

Tapuiten broeden in konijnenholen. Een afname van het aantal konijnen in het Aekingerzand bedreigde daarom het aantal tapuiten. Twee acties hebben daar verandering in gebracht. Er zijn kunstmatige nesten geplaatst met gaas tegen roofdieren en er is geprobeerd de rust in het gebied te herstellen. "Het gaat steeds beter met de konijnen", vertelt boswachter Lysander van Oossanen. "Dat heeft te maken met een niet-populaire maatregel, voor de mens dan, die we genomen hebben. Het werd zo onwijs druk dat konijnen en met name de broedvogels daar last van hadden. We hebben een heleboel schapenpaadjes afgesloten waardoor er meer rust is op de duinen."