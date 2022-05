Dankbare paragolfers Gasselternijveen op zoek naar nieuwe leden

Sociaal gebeuren

Niet iedere golfer van het vaste clubje heeft een ernstige fysieke beperking. Henk Meinders heeft bijvoorbeeld een ontsteking op zijn netvlies. "Ik red mezelf prima, maar ben soms wel de bal kwijt", zegt hij. Voor hem is het dan makkelijk dat er iemand met hem meeloopt om de bal in de gaten te houden. "Ik speel al met oranje ballen, zodat ik ze makkelijker zie."

Net als de rest van de golfers zorgt de wekelijkse bezigheid vooral voor een stukje ontspanning. "Het is een sociaal gebeuren", zegt Abelen. "Dat zie je hier heel erg terug. Voor en na tijd drinken we koffie met elkaar en praten we. Maar het competitiegevoel zit er ook in."

Open dag

Richard Paul is trainer bij De Semslanden. Tijdens de open dag van 11 mei zal hij samen met een andere golfprofessional nieuwsgierigen kennis laten maken met de sport. "Het is mijn derde jaar als trainer bij de paragolfers", vertelt hij. "Voor beginners is golf sowieso best lastig en dat geldt zeker voor mensen met een beperking. Dan moet je soms andere dingen verzinnen."