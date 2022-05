Bluestournee Johan Derksen helemaal afgeblazen: 'Geen draagvlak'

De bluestournee van Johan Derksen, The Sound of The Blues & Americana, is helemaal afgeblazen. Dat heeft theateragentschap AT Next laten weten.

"In samenspraak met band en betrokkenen is besloten om de tour te annuleren. Voor een voortzetting bleek te weinig draagvlak te zijn bij de partijen", meldt AT Next. Een verdere toelichting wil de organisatie niet geven.

Excuses

Johan Derksen, uit Grolloo, was spreekstaalmeester van de tournee, maar na zijn uitspraken bij Vandaag Inside verbrak AT Next de samenwerking met hem. Het agentschap liet de toekomst van de samenwerking afhangen van de excuses die Derksen vorige week in praatprogramma Vandaag Inside zou aanbieden voor zijn controversiële kaarsenverhaal. Toen die afgelopen donderdag uitbleven, besloot AT Next niet met hem door te gaan.