Bij Jaap in Assen stopt, maar de opvolgers van Restro TOF staan al klaar

"De toekomst is onvoorspelbaar en corona heeft ons veel gedaan", blikt Trijntje terug. "Vooral de laatste lockdown rond de feestdagen heeft erin gehakt. De onzekerheid die het virus met zich meebrengt, maar ook het personeelstekort heeft meegespeeld in deze beslissing. Goed personeel is moeilijk te krijgen en in het hogere segment heb je echt goed personeel nodig. Dat hoort bij de beleving van het restaurant. En goed personeel krijgen is op dit moment gewoon heel lastig."

'Ook kunnen genieten'

Trijntje was al per 1 april gestopt bij het restaurant en dat geldt nu ook voor Jaap. Ze houden hun ogen geopend voor een nieuwe uitdaging. "We gaan kijken naar wat we echt leuk vinden", zegt Jaap, die de lat daarbij zeker niet te laag wil leggen. "Ik ben 57 jaar, dus in de laatste tien jaar van mijn werkende leven wil ik iets doen waar ik echt gelukkig van word. Je wilt ook kunnen genieten."

Hij vind het jammer dat hun restaurant verdwijnt uit Drenthe, maar gaat ervan uit dat Restro TOF een succes wordt. "Ik wens Ronald en Wieger veel succes met het nieuwe avontuur. We gaan kijken bij de opening en we komen zeker een keertje eten."

Restro TOF