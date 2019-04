Onderzoek naar gevolgen ziekenhuisplan voor kwetsbare patiënten

Begin februari bracht Treant samen met de zorgverzekeraars en de huisartsen de contouren naar buiten van het Drentse zorglandschap van de toekomst.De plannen komen er kort gezegd op neer dat Assen en Emmen complete ziekenhuizen houden, waar vrouwen kunnen bevallen, ingewikkelde ingrepen worden gedaan en waar altijd acute zorg verleend kan worden. De ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal gaan zich richten op zogenoemde 'planbare' zorg.De Folter maakte er na het gesprek met de minister geen geheim van dat hij de plannen liever nog iets later naar buiten had gebracht, als er meer duidelijk zou zijn over de precieze invulling. “Maar ik snap ook wel dat mensen op een bepaald moment wel iets willen horen.”De interim-voorzitter van de Raad van Bestuur van Treant zegt dat de grote lijnen nu wel vaststaan. “We zijn nu bezig met de verdere inkleuring. En daarbij vinden we het belangrijk om goed in kaart te hebben wat de gevolgen zijn voor kwetsbare mensen. We snappen best dat het impact heeft als je ouder bent en soms verder zult moeten reizen. Of dat je moeite hebt om dingen goed te kunnen lezen en niets hebt met internet. Dat zijn allemaal zaken waar we serieus naar moeten kijken.”Minister Bruno Bruins sprak na het overleg in Zuidwolde zijn vertrouwen uit in de partijen die nu om tafel zitten om verder te praten over de toekomst van de (ziekenhuis)zorg in onze regio. “Ik heb er bewondering voor hoe ze dat oppakken.”