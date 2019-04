Jehova's Getuigen willen dat leden meewerken aan onderzoek

Dat meldt RTL Nieuws, dat een interne brief van de Jehova's Getuigen in bezit heeft. Het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de organisatie wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht.Het bestuur van de Jehova's Getuigen, waarvan het hoofdkantoor in Emmen staat, vraagt leden die als kind misbruikt zijn in de brief om de vragenlijst van de Universiteit Utrecht in te vullen. De deelname aan het onderzoek is, zo schrijft het bestuur, een persoonlijke keuze.De brief is volgens RTL Nieuws verstuurd naar alle afdelingen van de Jehova's Getuigen. Ook zou de brief tijdens kerkdiensten zijn voorgelezen.De Jehova's Getuigen liggen de afgelopen maanden onder vuur vanwege het vermeende kindermisbruik binnen de christelijke organisatie. Met name kwam er kritiek op het interne rechtssysteem dat dit soort zaken behandelt, in plaats van dat strafbare feiten worden gemeld bij de politie.Eerder gaf de organisatie aan geen medewerking te willen verlenen aan het onderzoek van politie en justitie. Ook op een verzoek van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming om een onderzoek naar het misbruik binnen de kerk te starten werd afwijzend gereageerd.