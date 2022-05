Cel en tbs voor steekincident Emmer wijk Bargeres

Voor een steekincident in de woonwijk Bargeres in Emmen is een 26-jarige man uit Emmen veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechter vindt poging tot doodslag bewezen.

Het slachtoffer werd eind augustus vorig jaar in een wooncomplex aan de Ekselerbrink dertien keer gestoken. Hij liep een klaplong en leverschade op. De man had kunnen overlijden, oordeelde de rechter. De Emmenaar beriep zich op noodweer, maar daar was geen sprake van, vindt de rechter. Op camerabeelden is te zien dat de Emmenaar via de galerij meerdere keren naar de woning van het slachtoffer liep. Hij had daarbij een mes in z'n handen.