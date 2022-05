NOS toont documentaire over 'onverzettelijk verzetsdorp' Nieuwlande

In de NOS-documentaire Nieuwlande - onverzettelijk onderduikdorp gaat verslaggever Martijn Bink op zoek naar het verhaal van Nieuwlande tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het dorp staat bekend om de bescherming die inwoners boden aan Joden. De documentaire is vanavond te zien op NPO 2.

In het programma spreekt Bink een aantal mensen die de oorlog in Nieuwlande heeft meegemaakt, en gaat hij na waarom inwoners hun leven gaven om onbekenden onderdak te bieden. Er is speciale aandacht voor verzetshelden als Johannes Post en Arnold Douwes.

Post bracht in 1942 Joden uit Amsterdam onder in Nieuwlande. Zijn dochter komt tijdens de documentaire aan bod. Douwes hield tijdens de oorlog een dagboek bij, waarin hij beschreef hoe moeilijk het kan zijn om plek te vinden voor onderduikers, de druk die gezinnen ervaren om Joden op te nemen en over het dagelijks leven in Nieuwlande en omgeving. Douwes huisvestte uiteindelijk honderden onderduikers in het dorp.

Meer verhalen

Verder is aandacht voor een koerierster en een Joodse onderduiker die als kind is opgepakt in Nieuwlande, en komt een man aan het woord die vertelt over de inval in de boerderij van zijn ouders, waarbij zijn moeder werd opgepakt en de onderduikers konden vluchten.

Voor de verzetsdaden vanuit Nieuwlande kreeg de regio in 1985 de Israëlische Yad Vashem-onderscheiding uitgereikt. Slechts twee dorpen in de hele wereld hebben dat gekregen.