Melkveehouder uit Dalerveen vecht woonplan met succes aan

Een melkveehouder uit Dalerveen is vandaag met succes bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de plannen om een oude bedrijfswoning een woonbestemming te geven. De gemeenteraad van Coevorden stemde in 2020 hiermee in, niet wetende dat de melkveehouder eerder een vergunning had aangevraagd voor een nieuwe stal.

In november 2020 werd deze vergunning door het gemeentebestuur verleend aan de agrariër. Maar door het bedrijfspand, dat op tientallen meters van de boerderij ligt, een woonbestemming te geven, is de bebouwde kom echter in de richting van de melkveehouderij opgeschoven. De wettelijke afstand van honderd meter wordt niet meer gehaald.