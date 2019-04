Drentse economie zit in de lift

In Zuidwest-Drenthe groeide de economie het sterkst in onze provincie met 2,9 procent. In Zuidoost-Drenthe was dat 1,5 procent en in Noord-Drenthe 1,4 procent.In heel Nederland groeide de economie, behalve in delen van Groningen en Friesland. ​In Oost-Groningen was de krimp het sterkst met -3,6 procent. Ondanks de krimp en kleine groei in het Noorden werd ook de sterkste groei hier gemeten. In Zuidwest-Friesland groeide de economie met 5,2 procent.Het CBS plaatst nog wel de kanttekening dat de sterke groei in Zuidwest-Friesland en de krimp in Oost-Groningen deels het gevolg zijn van een gemeentelijke herindeling.