Nieuwe zendmast moet bereik in Gasselte verbeteren: 'Want dat is behoorlijk slecht'

Om het mobiele bereik in Gasselte en omgeving te verbeteren wordt een nieuwe KPN-zendmast in het dorp geplaatst. Deze komt te staan naast de parkeerplaats van voetbalvereniging GKC. Eind deze maand moet de mast in gebruik zijn.

De mast is hard nodig, zegt Harm Moek van Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies. "Het bereik is nu namelijk nog behoorlijk slecht; grote delen van Gasselte zijn slecht bereikbaar. Het ligt ook wat aan de provider, maar over het algemeen is het gewoon niet best. Als je bijvoorbeeld iemand in het dorpshuis wil bellen, dan moet je naar buiten lopen. En daar is het eigenlijk ook gewoon slecht."