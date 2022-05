Geen boete voor lozen afvalwater door lelietelers, maar vrijspraak

De rechtbank in Assen heeft een 44-jarige lelieteler uit Vledder vrijgesproken van het lozen van spoelwater (met resten van bestrijdingsmiddelen) in een ven op een bosperceel. Het perceel aan de Middenweg in Vledder maakt deel uit van een Natura 2000-gebied. De wet natuurbescherming zou zijn overtreden. Dat gebeurde in november 2017.

Die illegale lozing veroorzaakte schade aan flora en fauna, meende het Openbaar Ministerie een maand geleden tijdens de zitting. Tegen de lelieteler werd een boete van 7.500 euro (waarvan 2.500 euro voorwaardelijk) geëist. Zijn 67-jarige voorganger zou een voorwaardelijke boete van 4.000 euro moeten krijgen. Voor de bedrijven had het OM een boete van in totaal 12.000 euro in gedachten.

Maatregelen genomen

Door hevige regenval in die periode kwam afvalwater van de lelieteelt op dat grondgebied en in dat vennetje terecht. Maar heeft de teler er niets of te weinig aan gedaan om dat te voorkomen? Nee, vindt de rechter. De teler bouwde tussen twee spoelbassins een extra opvangbassin en ook een nooddijk die het water tegen moest houden. Die hield door verweking niet geheel stand en stroomde er toch wat spoelwater in het natuurgebied.

Geen schuld

In feite had de teler het idee dat hij voldoende maatregelen had getroffen en zo ziet de rechter dat ook. De ondernemer heeft zich daarom in de ogen van de rechter niet schuldig gemaakt aan strafbaar feit. Er zou hooguit gesproken kunnen worden van een overtreding, maar die zou dan inmiddels zijn verjaard. De 67-jarige oud-lelieteler was ten tijde van dat incident geen bollenteler meer. Het OM had hem daarom niet strafrechtelijk kunnen vervolgen.

Direct in actie