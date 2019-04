ROEGE! vragen: waarom zeeforel uitzetten in Drenthe?

"De visjes zijn nakomelingen van wilde exemplaren, gevangen in Duitsland bij Oldenburg. Daar is een florerende populatie die de natuur prima aankan. We hebben heel secuur gezocht naar een 'donorpopulatie' waarvan de leefomstandigheden zoveel mogelijk lijken op die in onze wateren.""De visstand in de Waddenzee en het Lauwersmeer is veel te laag en dit heeft directe consequenties voor de rest van het leven. Denk aan sterns, lepelaars en otters.Door de kleine visjes uit te zetten als ze net uit het ei komen, slaan ze deze Drentse locatie op als hun geboortegrond.Dit inprenten is uniek voor de zalmachtigen, zoals de zeeforel. Na een jaar trekken de visjes naar zee en na twee of drie jaar gaan ze weer op zoek naar de plek waar ze zijn geboren om te paaien.""We hebben beperkt kunnen monitoren wat er met deze vissen is gebeurd. We zagen wel dat de omstandigheden in de beken goed waren, doordat we zes maanden later visjes van vijftien centimeter aantroffen. Ook zijn er volwassen exemplaren aangetroffen, maar we kunnen helaas niet zeggen of dat al terugkerende exemplaren zijn.We gaan ervan uit dat er nu meer volwassen vissen terugkeren, doordat we ook aan de slag gaan met het slechten van barrières.""Dat is wel de bedoeling. Nu zetten we ook al volwassen forellen uit in het Lauwersmeer en die worden gevangen door hengelaars. Deze vissen vertonen geen trekgedrag, maar zouden zich wel kunnen voortplanten in het Lauwersmeer.""Ze zijn beschermde dieren, je moet ze na het vangen ook terugzetten. En we gaan ze nauwgezet volgen door ze te merken en zenderen. Verder wordt er een uitgebreid monitoringprogramma opgezet.""Als er zoveel zeeforellen terugkeren dat het uitzetten van baby-zeeforellen niet langer nodig is. Dit is wel iets van de lange adem. In Denemarken heeft het twintig jaar geduurd."