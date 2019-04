Keurder van paasvuren: Het zou erg jammer zijn als het niet doorgaat

De paasvuren staan dit jaar op losse schroeven als gevolg van de droogte in onze provincie. De Veiligheidsregio is op dit moment in gesprek met de gemeenten om te overleggen of het aansteken van de vuren verantwoord is.

"Het zou toch wel erg jammer zijn als dit niet doorgaat", zegt Jans Rabbers. Hij is keurder van de paasvuren in Zuid-Oost Drenthe. "Mocht de gemeente beslissen dat we de vuren niet mogen aansteken, dan gaan we wel keuren, want er zit al heel veel werk in." Mogelijk worden de paasvuren op een later tijdstip aangestoken.In het Paasweekend kan het 20 tot 21 graden worden zegt RTV Drenthe-weerman Roland van de Zwaag. Het verbranden van droog hout kan leiden tot een vonkenregen met een verhoogd risico op natuurbranden.In Drenthe, Groningen, Overijssel en Gelderland gaan normaal gesproken tientallen paasbulten in vlammen op. Ook in die provincies besloten verschillende gemeentes om paasvuren te verbieden.