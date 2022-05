Twee weken lang geen treinen tussen Meppel en Hoogeveen

Vanaf morgenochtend is het spoor bij Hoogeveen dicht. Spoorbeheerder ProRail verlegt de spoorboog iets, zodat in de toekomst treinen minder hard hoeven te remmen bij Hoogeveen. In plaats van 80 kilometer per uur, kunnen treinen dan 140 rijden. Het levert een tijdwinst op van zo'n 75 seconden.