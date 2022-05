Oorlogsmonument Ruinerwold uitgebreid na 'behoorlijke speurtocht'

Het oorlogsmonument in Ruinerwold is behoorlijk opgeknapt. Het is namelijk uitgebreid met een informatiezuil, bedoeld om het oorlogsverhaal beter over te brengen. Een mijlpaal voor de historische vereniging die zich al jarenlang verdiept in het lokale oorlogsverleden.

Het vernieuwde monument, inclusief informatiezuil, werd vanmiddag onthuld door twee bijzondere gasten: Sarah Webb en haar zoon. Webb is het nichtje van Stanley Webb. Dat was één van de zeven soldaten die in december 1943 met een Halifax-bommenwerper onderweg was van Groot-Brittannië naar Berlijn. Boven Meppel werd het toestel beschoten door een Duits jachtvliegtuig. Kilometers verderop, in de weilanden tussen Ruinerwold en Havelte, stortte het toestel neer.

Dat verhaal verdiende een monument. "Want ze gaven het leven voor onze vrijheid", zegt Albert Boverhof van de historische vereniging in Ruinerwold." Zijn collega Egbert Wever knikt instemmend. "Jongens van rond de twintig jaar oud die zomaar overhoop geschoten zijn."

Hoewel het monument er al in 2017 kwam, liet het informatiebord nog even op zich wachten omdat de informatie nog niet compleet was. "Het was nog een behoorlijke speurtocht om alles te weten te komen. Toen dat klaar was brak de coronacrisis uit en hebben we het uitgesteld. Daarom is uiteindelijk voor de datum van 4 mei 2022 gekozen", aldus Boverhof.

Neus op de feiten

Tientallen Ruinerwolders kwamen naar de Hardenweg om de onthulling bij te wonen. De flinke opkomst maakte burgemeester Inge Nieuwenhuizen van De Wolden trots. "Dit doet me erg goed. Het betekent dat de mensen de oorlog niet vergeten", aldus Nieuwenhuizen. "Deze onthulling raakt me omdat er geen heden is zonder verleden. Juist vandaag de dag is het ontzettend belangrijk dat we moeten vechten voor onze vrijheid. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar het heeft echt heel veel aandacht nodig. Zeker als we zien wat nu in Oekraïne gebeurt. Zo dichtbij worden we met de neuzen op de feiten gedrukt dat anderen hebben gevochten voor onze vrijheid."

Vanavond is in de kerk van Ruinerwold een speciale herdenkingsdienst, waarna de bezoekers een wandeling maken naar het graf waar de zes gevonden neergestorte soldaten begraven liggen. "De herdenking van vanavond is belangrijk", zei Nieuwenhuizen, die de deur voor meer herdenkingsplekken op een kier zet. "Als daar behoefte aan is, doen we dat met z'n allen."

Oorlogsmuseum Havelte

Bij het ongeluk in 1943 kwamen alle zeven soldaten om het leven. Zes liggen op de begraafplaats in Ruinerwold. Waar de zevende is, is onbekend. In 2017 en 2018 is een grote zoektocht georganiseerd waarbij een stuk is afgegraven. Zonder succes. "Er is nog een theorie. Hij kan ook op de begraafplaats in Meppel begraven zijn. Ik vraag het me elke keer af, maar we komen daar nooit meer uit", vervolgt Boverhof teleurgesteld.