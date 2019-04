Reclaimed Voices verrast door meewerken Jehovah's Getuigen

Het bestuur van Jehovah's Getuigen Nederland verstuurde vorige week een brief aan alle afdelingen waarin de leden wordt opgeroepen mee te werken aan het onderzoek van de UU naar misbruik binnen de organisatie.Reclaimed Voices zegt positief verrast te zijn door de oproep van de Jehovah's Getuigen. "Dit is een positieve ontwikkeling. Ik denk dat het heel belangrijk dat actieve leden van de Jehovah's Getuigen deelnemen aan het onderzoek", zegt Frank Huiting van Reclaimed Voices.De oproep tot medewerking is opmerkelijk te noemen, omdat de organisatie medewerking aan eerdere onderzoek afwees. Huiting: "Als we naar de eerste helft van vorig jaar kijken toen er bij hen op aangedrongen werd om zelf een onafhankelijk onderzoek in te stellen, vonden ze dat niet nodig. Nu merk je dat ze wel enigszins in actie komen."De Jehovah's Getuigen lieten eerder bij monde van woordvoerder Michel van Hilten weten dat de Utrechtse onderzoekers welkom zouden zijn. Eerder wezen ze medewerking aan politie en justitie en gesprekken met misbruikslachtoffers af.Volgens Huiting kunnen actieve leden die een ervaring hebben gehad met seksueel misbruik de vragenlijst van de UU gemakkelijk in vullen. "Het is een online enquête met open vragen. Daarna kan de Universteit Utrecht de mensen die de enquête ingevuld hebben ook vragen voor een face to face interview. Leden kunnen de enquête ook anoniem invullen", vertelt Huiting.De enquête is hier te vinden.