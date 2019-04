Het Bargerveen moet goed nat blijven, dan blijft het hoogveen in het gebied behouden. Daarvoor zijn al een aantal meertjes aangelegd, maar dat moet nog gebeuren bij de zuidkant van het natuurgebied. Ook daar komt waterberging. Hoe kan deze 'Buffer Zuid' het best ingezet worden? Gusta Hofstee kwam met het prijswinnende plan.De provincie Drenthe zocht met de 'Battle of Concepts Bargerveen Buffer Zuid' naar creatieve en innovatieve ideeën. "Ik dacht gelijk: dit is iets voor mij", zegt Gusta. "Ik vind het heel mooi als in het landschap mens en natuur elkaar versterken." Gusta is 39 jaar en werkt bij het Waterbedrijf Groningen. Met haar plan De Veenkwekerij brengt ze recreatie, agricultuur en ondernemen samen.Gusta: "De basis van hoogveen is veenmos. Veenmos heeft veel water nodig. Door het wateroppervlakte te gebruiken en in het water eilandjes van veenmos te maken, heeft de plant altijd natte voeten. Het oogt ook heel leuk. En je kan bijvoorbeeld een parcours maken in het water voor kano's of sup's. Zelfs een doolhof in het water is mogelijk!""Veenmos wordt ook gebruikt als hydraterende voedingsbodem en als sierelement voor orchideeën", voegt Gusta toe. "Het wordt nu niet duurzaam gewonnen in bijvoorbeeld gebieden in Estland. Door het zelf duurzaam te kweken, verdien je er geld aan en ontlast je de natuur in die gebieden."Het plan van Gusta omvat meer: "Bomen bedreigen vaak de ontwikkeling van het veen. Maar voor de zuidkant zou ik juist meer bomen willen, om uiteindelijk via duurzame houtkap geld te verdienen. Bovendien een pluktuin voor fruit - bosbessen en cranberry's - en wellicht een theetuin erbij." Ze noemt ook andere kansen voor recreatie, zoals watersportverhuur en een natuurcamping.Het definitieve plan voor de zuidkant van het Bargerveen is in ontwikkeling. De provincie neemt de beste onderdelen van de ingezonden plannen mee. Het is nog niet bekend of alle ideeën van Gusta uitgevoerd worden. Haar plan kreeg van de jury van de 'Battle of Concepts Bargerveen Buffer Zuid' de eerste prijs. Van de 112 inzendingen vielen nog vier anderen in de prijzen. Bekijk de winnende ideeën op Battle of Concepts