Hardlopers uit Kloosterveen brengen bevrijdingsvuur naar Assen: 'Eer om te doen'

Dankbaar

Rond 9 uur kwam de groep aan in Drenthe. In eerste instantie leek dat niet te lukken. "We hadden een kleine achterstand. Maar gelukkig hebben een aantal mensen dat kunnen voorkomen", vertelt Gerbrand Hop, loper bij de club. "Rond dat punt begonnen we wel een beetje moet te worden, waarschijnlijk door een gebrek aan slaap."

Collega Alie Wallet is vooral blij dat de groep 5 mei kan vieren met deze actie. "Vooral omdat het nu hartstikke actueel is met de situatie in Oekraïne. Deze dag staat symbool dat we in vrijheid mogen leven. We moeten echt dankbaar zijn dat we daarvan kunnen genieten."