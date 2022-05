In Beeld: Drenthe herdenkt oorlogsslachtoffers tijdens Dodenherdenking

Op het terrein van gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen speelde een ex-gedetineerde op eigen verzoek het taptoe-signaal voorafgaand aan de twee minuten stilte. Daarna sloot hij af met het Wilhelmus op de binnenplaats van de gevangenis. De voorgaande twee jaren deed hij dit ook al, toen nog als gedetineerde. Speciaal voor de dodenherdenking was de man vanuit zijn woonplaats Amsterdam afgereisd naar Veenhuizen.

Zijn voorgaande optredens maakten nogal wat los in de gevangenis. "Ik hoorde dat er ook buiten PI Veenhuizen veel positieve reacties kwamen op het filmpje dat vorig jaar is gemaakt", zei de voormalige gedetineerde trots. Dat hij zijn liefde voor het trompetspelen weer op mocht pakken tijdens zijn periode in de gevangenis, maakt hem dankbaar. "Ik heb verschillende keren vastgezeten, maar mede dankzij de zorg en aandacht die ik in Veenhuizen heb gekregen, ben ik er nu van overtuigd dat ik niet opnieuw de fout in ga."