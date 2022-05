Dubbele Dodenherdenking Hoogeveen door misser in draaiboek: 'Niet helemaal de bedoeling'

De herdenking verliep waardig, de publieke belangstelling was met een kleine tweehonderd deelnemers ook goed te noemen, maar toch klopte er iets niet toen de twee minuten stilte bij het Joodse monument in Hoogeveen er vanavond op zaten. Wie al het vermoeden had dat er iets niet klopte, kreeg dat vermoeden bevestigd na een vlugge blik op de klok. Het was namelijk nog helemaal geen 20.00 uur.

"Nee, het was twintig voor acht", zegt Theo Osinga, enigszins met het schaamrood op de kaken. Net als voorgaande jaren had de Historische Kring Hoogeveen de organisatie van de Dodenherdenking in Hoogeveen in handen, met als klein verschil dat voorzitter Johann Bisschop - die de organisatie normaal voor zijn rekening neemt - vandaag niet aanwezig kon zijn. En dus kwam kwam de organisatie deze keer op het bordje van vice-voorzitter Osinga. "Tja, we waren te vroeg", luidt de eenvoudige uitleg.

Liever had hij gezien dat alles tot in de puntjes was verlopen. "En dat was voor het grootste gedeelte ook wel het geval, want er was sprake van een mooie herdenking", zegt Osinga. Hij had alleen één detail over het hoofd gezien. "Normaal gaan we elk jaar met de stille tocht langs de Joodse synagoge, alleen hadden we dat dit jaar uit het programma geschrapt omdat we ook al een kranslegging zouden doen bij het Joodse monument. Dat was wat dubbelop, vonden we."