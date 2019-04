Pinguïns Wildlands kiezen het ruime sop met oude vissersboot

De pinguïns nemen een deel van het ijsberenterritorium in. Dat gedeelte wordt ook gebruikt als doorsteek naar een ander gebied van het dierenpark.Mensen kunnen over de boot heen lopen terwijl de pinguïns eronder schuilen. Ook moeten de schuilplaatsen de vogels beschermen tegen de kou in de winter. “Van oudsher is het een trekschuit”, vertelt projectleider Jan-Minze Zomer. “We vonden het een goed idee om een monumentaal voorwerp te gebruiken en waar de dieren ook alle functionaliteit uit kunnen halen.”Wildlands heeft al langer te maken met te weinig bezoekers. Nu wordt er geprobeerd om het park aantrekkelijker te maken door de dieren beter te laten zien en meer soorten in het park te plaatsen.Dat is niet het enige waar het park aan werkt. “Eén van de opmerkingen die we veel te horen hebben gekregen, is dat men soms dubbele routes moet lopen. Dat willen we nu oplossen door een looproute vanaf Nortica naar Serenga te bouwen”, legt Zomer uit. Bezoekers kunnen op deze manier een gemakkelijkere doorsteek maken.Op de vraag of een normale brug niet handiger was geweest, antwoordt Zomer: “We wilden iets meer doen dan alleen maar een route maken.” Op de route is het de bedoeling dat bezoekers langs ramen lopen, waardoorheen ze de ijsberen van dichtbij kunnen bekijken.De pinguïns zijn nog gewoon te zien. Wildlands verwacht dat de werkzaamheden eind mei of begin juni klaar zijn. De pinguïns kunnen dan het nieuwe deel van hun gebied verkennen.