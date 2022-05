Weer gaat een auto in Hoogeveen in vlammen op

In Hoogeveen is vannacht een auto in vlammen opgegaan. Daarmee wordt de lijst van autobranden in die plaats opnieuw langer, dit jaar brandden er al zeker vijf auto's uit.

Ditmaal vloog een bestelbus aan de Calkoenstraat in brand. De brandweer wist het vuur te blussen, maar van de achterkant van de wagen was weinig over.