OM eist vier jaar cel voor 'Breaking Bad' in Zuidlaren

Nadat het Team Criminele Inlichtingen tips kreeg over dat er een hennepkwekerij in de loods aan het Bolwerk zat, viel de politie er op 6 april vorig jaar binnen. In één ruimte werd daadwerkelijk een hennepkwekerij met 300 planten en 10.000 stekjes gevonden.In twee andere afgesloten ruimtes vond de politie het drugslab en een opslagruimte, waar chemisch afval lag. De politie hield in de loods drie mannen en drie vrouwen aan.Een van hen was een 41-jarige man uit Vietnam, die werd gevonden in het lab. Hij zag er slecht uit en had brandplekken op zijn armen. De man leek in de loods te wonen. Bij de politie heeft hij niks willen zeggen. Hij zit al ruim een jaar in voorarrest.Volgens de officier van justitie schreeuwt de zaak om een verklaring en nu de Vietnamees die niet geeft, gebruikt ze dat tegen hem. Ze vindt dat er genoeg bewijs is dat de man de crystal meth maakte. In totaal lag er bijna 2,9 kilo van de drug, bekend van de Amerikaanse serie Breaking Bad, in de loods.De tweede verdachte is een 35-jarige man uit Haarlem. Hij verklaarde dat hij wel eens in de loods kwam om een vriend te bezoeken die de loods huurde. Tussen oktober 2017 en april vorig jaar was zijn auto 71 keer bij de loods aan het Bolwerk geweest, bleek uit onderzoek. De Haarlemmer beweerde dat hij zijn auto ook wel uitleende aan zijn vriend.De vriend was de 64-jarige hoofdverdachte in de zaak. De Emmenaar pleegde in januari dit jaar zelfmoord in de cel. Hij zat vast sinds zijn arrestatie in april vorig jaar. Hij heeft altijd ontkend dat hij wist van het drugslab. De Emmenaar verklaarde dat hij meubels maakte in de loods en af en toe de hennepplanten verzorgde. Zijn zaak is vanwege zijn overlijden stopgezet.Volgens de officier is er ook tegen de Haarlemmer genoeg bewijs dat hij meewerkte aan de productie van de harddrugs. Hij werd ook verdacht van betrokkenheid bij de hennepkwekerij, maar daarvoor vroeg de aanklaagster vrijspraak. Opvallend is dat de Noord-Hollander wel vlak na zijn aanhouding is vrijgelaten en dus nauwelijks in voorarrest heeft gezeten.Datzelfde geldt voor de drie vrouwen uit Groningen die ook in de loods werden aangehouden. Zij hebben ook allemaal verklaard dat ze niks wisten van het lab, maar in opdracht van de Emmenaar wel de hennepplanten verzorgden. Ze moeten zich daarvoor later nog voor de rechter verantwoorden.De Vietnamees en de Haarlemmer horen over twee weken hun straf.