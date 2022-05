Bevrijdingsdag Drenthe: Vuur brandt op steeds drukker wordend Bevrijdingsfestival

Als een van de eerste bands had Cloudsurfers de taak om het publiek warm te spelen. De band uit de kop van Overijssel deed dat zoals je mag verwachten van een punkband met flink wat gitaargeweld. "Even houthakken vroeg op de dag. Het is nooit te vroeg voor vette shit", zegt gitarist Pieter Sloot.

Meteen na afloop moet er ingepakt worden, want de Cloudsurfers moeten door naar het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle. Volgens Sloot wordt het volgende optreden nog beter. "Dan zit er wat meer bier in het publiek en ook in ons."