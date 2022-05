Bevrijdingsfestival Drenthe: Terrein is wederom vol

Op het vijf-voor-vijfmoment vertelde een vrouw uit Oekraïne op het podium over de oorlog in Oekraïne en wat het voor haar betekent om de vrijheid hier te vieren. Folksinger-songwriter S. Lois speelde tot aan het vijf-voor-vijfmoment in de tent van de Talent Stage.

"Mijn eerste festival buiten in lange lange tijd", reageert Lois. "De laatste keer zal ik niet eens meer weten. Zo lang geleden is dat", glundert hij dat het nu weer kan. "Een festival is altijd mooi om te doen. Het maakt niet uit wie er rondloopt en wie er aanhaakt. Het leuke van een festival is juist dat mensen even langskomen en blijven luisteren."