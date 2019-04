Zoon Henk Kuipers krijgt celstraf voor ontvoering en mishandeling

Een 21-jarige medeverdachte uit Groningen is veroordeeld tot 178 dagen cel, waarvan 60 voorwaardelijk. De twee krijgen ook een proeftijd van drie jaar, met verplicht toezicht van de reclassering.Kuipers junior en de Groninger stonden twee weken geleden terecht voor twee gewelddadige ontvoeringen in Emmen, maar de rechtbank sprak ze van één ervan vrij. Volgens het Openbaar Ministerie dwong het duo een man in november 2017 om bij hen in de auto te stappen en werd hij vervolgens meegenomen naar een afgelegen industrieterrein waar hij werd mishandeld.De rechtbank vindt dat er geen bewijs is dat het slachtoffer onder dwang is meegenomen. Wel is de mishandeling bewezen, stelt de rechtbank. De Groninger gaf het slachtoffer eerst een kopstoot, later kreeg hij klappen en trappen van de zoon van Kuipers, die op dat moment zelf ook lid was van de motorclub.De mannen hebben het geweld ontkend. Ze verklaarden dat ze het slachtoffer wilden spreken over het beschieten van de voordeur van de Groninger. Die woonde destijds nog in de Emmer wijk Emmermeer en zijn voordeur werd begin november 2017 beschoten. De man wilde weten wie de dader was en verdacht een goede vriend van het slachtoffer ervan.In oktober 2017 namen ze met zijn tweeën een andere man mee in hun auto naar een industrieterrein. Dat gebeurde volgens de rechtbank wél onder dwang. De twee doken opeens op in de wijk Angelslo, waar het slachtoffer met een paar mannen rondhing bij een school. Omdat Kuipers junior hem vastpakte en hij zijn telefoon moest inleveren, ziet de rechtbank dat wel als vrijheidsberoving, oftewel een ontvoering.Dit slachtoffer zei ook mishandeld te zijn door het duo. Daarvoor is te weinig bewijs, oordeelt de rechtbank. Zo ontbrak een doktersverklaring in het dossier.Volgens het Openbaar Ministerie vond het geweld plaats in de Emmer drugsscene. Tegen de mannen werd een jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk geëist met daarnaast 80 uur werkstraf. De officier noemde de verdachten de Pablo Escobars van Emmen. Zelf hebben ze ontkend dat ze iets met drugs te maken hadden. De rechtbank stelt dat de exacte aanleiding voor het geweld onduidelijk is gebleven.Een 19-jarige vriend van de mannen uit Emmen werd volledig vrijgesproken. Hij was wel bij de ontmoeting met het slachtoffer in november 2017, maar had daarbij volgens de rechtbank geen noemenswaardige rol.