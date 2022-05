Ruim 41.000 Drenten maakten bevrijding van Nederland mee

Het is vandaag precies 77 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Ruim een miljoen Nederlanders die nu nog in leven zijn, maakten dat mee. In Drenthe wonen meer dan 41.000 mensen die de bevrijding meemaakten.

Een groot deel daarvan zal zich de bevrijding niet of nauwelijks herinneren, omdat ze nog kind waren, blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door databedrijf Localfocus. 909 nog levende Drenten waren volwassen op 5 mei 1945, de dag dat de Duitse capitulatie in werking trad, waarmee de Duitse vijandelijkheden in Nederland stopten.

In totaal maakten naar schatting 1,2 miljoen nog levende Nederlanders die dag mee. "Veruit het grootste deel van hen was destijds een kind. Ongeveer 27 duizend Nederlanders die nu nog leven, waren al 18 jaar of ouder ten tijde van de bevrijding", meldt Localfocus. "Het aantal mensen dat de bevrijding mee heeft gemaakt, daalt elk jaar verder. Vooral de groep die ten tijde van de bevrijding al volwassen was, wordt snel kleiner. Vorig jaar ging het nog om 38 duizend Nederlanders en dat zijn er nu elfduizend minder."

Drentse cijfers