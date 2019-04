Assen sprokkelt 4,5 ton bij elkaar aan besparing op Parkeerbedrijf

De maatregelen houden onder andere in dat de parkeerders minder service krijgen en ze dezelfde prijs betalen voor minder parkeertijd. Ook moet de gemeente voor sommige besparingen eerst investeren in apparatuur.Begin deze maand werd bekend dat Assen dit jaar ruim een ton tekort komt op het parkeerbedrijf en de jaren hierna nog meer.Hoewel het college vooral kijkt naar het besparen van kosten, zoekt ze ook heil in meer parkeergeld. Zoals korter parkeren in parkeergarages voor hetzelfde tarief. Voor 50 cent parkeergeld dreigt een minuut korter parkeren: geen 14 maar 13 minuten. Goed voor 75.000 euro extra.“Vanaf 2017 zouden we het al afschalen naar 13,5 minuut voor 50 cent, maar technisch kon een halve minuut niet. Er is toen in het voordeel van de klant besloten”, aldus het college van burgemeester en wethouders. De verwachting is dat ondernemers hiertegen in opstand zullen komen, omdat zij juist lagere begintarieven willen.Ook wil de gemeente meer geld halen uit parkeervergunningzones, door ze te 'fiscaliseren'. Mensen zonder vergunning kunnen er toch parkeren door een dagkaart te kopen.Betalen ze niet, dan kan de gemeente via een naheffing een boete innen. Normaalgesproken gaan parkeerovertredingen in zones met parkeersschijven of vergunningen naar het rijk, terwijl de gemeente controleert. Met betaald parkeren erbij wordt dat anders. Als je niet betaald hebt, moet je alsnog aftikken bij de gemeente.Dit is goed voor 90.000 euro, al zijn hiervoor wel nieuwe automaten nodig. Het college waarschuwt wel voor meer parkeerdruk in de vergunningzones, wat een probleem kan vormen voor de bewoners.Besparen kan door minder uren te controleren. Terug van 80 naar 60 uur handhaving per week bespaart 35.000 euro. Het risico hiervan is wel dat meer parkeerders de gok zullen wagen om niet te betalen.Dat gevaar wil het college tackelen door alle controles digitaal te doen, van zowel betaald parkeren als parkeren met vergunning. Dat kan met een scanscooter. Wel is andere parkeerapparatuur nodig, want registratie gaat via de kentekens.De verlening van parkeervergunningen moet volledig digitaal. Papieren bezoekersvergunningen verdwijnen, als het aan het college ligt. Het schrappen van de administratie en het extra personeel bespaart 17.000 euro.De papieren vergunning blijft bij uitzondering alleen beschikbaar voor digibeten. Volledige digitalisering zorgt voor meer en sneller controleren met minder mensen.Ook het abonnementenbeheer voor parkeergarages moet digitaal. Dat is nu tijdrovend, vindt het college. Van aanvraag tot en met facturering en betaling is een administratieve rompslomp. "Als de klant alles online zelf regelt, scheelt dat vier tot acht uur per week minimaal.” Daarvoor is een nieuw softwarepakket nodig van 50.000 euro.Interparking doet de service en het beheer van de parkeergarages. Dat kan minder en bespaart tussen de 22.000 en 82.000 euro. Het bedrijf doet nu administratie, abonnementenbeheer, uitgifte van kortingskaarten, telefoon en balie. Dat gebeurt tot 21.00 's avonds vanaf een vaste plek in Assen. Kosten zijn 220.000 euro op jaarbasis. Stopt de service na 18.30 uur, dan scheelt dat 22.000 euro.Er kan zelfs 82.000 euro bespaard worden, met service op afstand, maar dan wel 24 uur lang. In Assen staat dan een servicemedewerker paraat in geval van storingen. Er moet dan wel 40.000 euro in goede verbindingen worden geïnvesteerd.Mogelijke sloop van parkeergarages is ook als besparing bekeken. Dat levert niks op. Want alleen de losse garages Mercurius en Drents Museum zijn geschikt. De rest is onderdeel van een gebouw. Maar de twee parkeergarages zijn qua bezetting onmisbaar.Zo is de Torenlaan-garage belangrijk voor de zuidkant van het centrum en vooral het Drents Museum. Mercurius is van belang als overloopgarage als De Nieuwe Kolk vol zit, wat regelmatig gebeurt. De vaste lasten van beide garages zijn bovendien laag.Besparen op onderhoud van parkeergarages ziet het college niet zo zitten. De veiligheidsrisico’s nemen dan toe, er is kans op hogere herstelkosten, en de gebouwen zien er dan minder verzorgd uit.De gemeenteraad moet in juli beslissen op welke manier het parkeerbeleid anders moet.