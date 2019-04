Verkrachter van twee mannen op Drentse camping krijgt drie jaar cel en tbs

De Lelystedeling werd in augustus 2018 opgepakt nadat één van zijn slachtoffers aangifte had gedaan. De man had de jongen op 17 augustus meegenomen naar camping de Havixhorst in gemeente Meppel. Het slachtoffer werd door hem gedrogeerd met GHB en vervolgens verkracht.Het slachtoffer kwam alleen eerder bij dan verwacht en ontsnapte door te zeggen dat hij naar het toilet moest. Hij vluchtte de camping af en sloeg alarm.Een eerder slachtoffer werd van 2014 tot 2016 meerdere keren door de man gedrogeerd en verkracht. Dit begon toen het slachtoffer zestien jaar oud was. Hij werd soms vastgebonden wakker en had pijn aan zijn anus. Ook dit gebeurde op de camping Havixhorst in gemeente Meppel.Dit slachtoffer kwam toevallig in contact met het latere slachtoffer. Toen pas durfde ook hij aangifte te doen. De rechter noemde het een ernstige zedenzaak. Dit had zeer ernstig kunnen aflopen door bijvoorbeeld een overdosis drugs. De man botvierde zijn verregaande seksuele fantasieën op weerloze slachtoffers.De Lelystedeling stond ook terecht voor kinderporno. Hiervan werd hij vrijgesproken. Daardoor viel de straf ook lager uit dan de vijf jaar die het Openbaar Ministerie had geëist . De rechter hield er rekening mee dat de man zwakbegaafd is. Hij kampt met persoonlijkheids- en seksuele stoornissen.Deskundigen adviseerden tbs met voorwaarden, maar hier ging de rechter niet in mee. Volgens de rechter is er sprake van gevaar voor de samenleving, de kans op herhaling is te groot én er is sprake van een gebrekkig geestesvermogen. Ook moet de man beide slachtoffers in totaal 15.000 euro betalen.