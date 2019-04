Eritrese treinaanrander krijgt vijftien maanden cel

Hij ging tussen mei en december vorig jaar vaak in vrijwel lege coupes pal naast zijn slachtoffers zitten en begon ze dan onverwacht te zoenen of aan te raken bij hun billen, borsten of kruis. De meeste jonge vrouwen verstijfden van angst en durfden de man niet meteen weg te sturen.De man zat vorig jaar in verschillende asielzoekerscentra in Nederland. De aanrandingen vonden telkens plaats in het gebied waar hij op dat moment verbleef. In Drenthe sloeg hij toe bij slachtoffers die reisden naar Assen, Hoogeveen en Meppel.Maar hij maakte ook slachtoffers in Groningen, Noord-Brabant, in Gouda en Rotterdam. In die laatste plaats maakte hij in december in een uur tijd drie slachtoffers. In het Limburgse Echt werden twee meisjes van 13 en 15 jaar door hem betast op straat.De man is het afgelopen jaar meerdere keren aangehouden en heeft telkens alles ontkend. Als hij vrijkwam, ging hij gewoon verder. Sinds december is hij niet meer vrijgekomen. Ook in de rechtbank ontkende hij twee weken geleden alle beschuldigingen.Ook dat hij psychiatrische stoornissen heeft, wat een psycholoog en psychiater concludeerden, ontkende de man in de rechtszaal. “Met mij is niks mis”, zei hij. De slachtoffers waren volgens hem in de war. Dat hield hij vol ondanks dat zijn DNA op kleding of lichamen van enkele slachtoffers werd gevonden.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel tegen de Eritreeër voor elf aanrandingen Dat de straf lager uitvalt, komt omdat de rechtbank hem van twee zaken heeft vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.De psycholoog en psychiater adviseerden tbs met dwangverpleging. Maar dat kan niet, omdat de man geen verblijfsvergunning heeft en waarschijnlijk het land wordt uitgezet. De rechtbank legde ook geen andere behandeling op, omdat de man volgens de deskundigen die hem onderzochten toch niet gaat meewerken.