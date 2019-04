OM: Twee jaar inrichting voor oplichter met 'autopech'

De man maakte zich volgens het Openbaar Ministerie van januari 2016 tot eind december vorig jaar schuldig aan een serie van oplichtingspraktijken, een poging daartoe en diefstal van geld.Dat gebeurde in onder meer Emmen, Weiteveen en Coevorden. De man ging met een babbeltruc bij woningen langs. Hij zei dat hij geld nodig had, maar dat hij het terug zou brengen. Hij gebruikte een smoes over een kapotte auto. Hij moest met spoed een reis maken, maar de accu van de auto was kapot.In goed vertrouwen gaven sommige slachtoffers wat geld aan de man. In juli vorig jaar dook de man ineens op in de woonboot van een 16-jarige studente in Coevorden. Ook bij deze oplichting gebruikte hij de smoes over zijn kapotte auto. Maar de man had pech: hij trof een studente auto-techniek. De jonge vrouw bood hem hulp aan met zijn auto. Maar dat sloeg de man af en verdween.Op het politiebureau rolde aangifte na aangifte binnen. De babbelaar werd meerdere keren herkent aan zijn postuur, zijn babbels en zijn manier van werken. Zo stond hij bij menig slachtoffer ineens in de woonkamer. Hij werd opgepakt, maar ontkende. Hij verklaarde op het bureau dat hij enkel het geld wilde lenen.De man was zelf niet aanwezig bij de zitting. Hij is in 2017 ook veroordeeld geweest voor babbeltrucs. In het kader daarvan is hij in behandeling in Weiteveen. Voor de man lagen nog ruim vier maanden cel uit eerdere voorwaardelijk opgelegde straffen op de plank.Omdat de babbelaar opnieuw in zijn proeftijd in de fout ging, moet hij deze straf ook zitten. De man moet aan een aantal slachtoffers ruim 300 euro betalen.De uitspraak van de zaak volgt over twee weken.