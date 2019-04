Crowdfundingsactie voor dakloos gezin in Elim: 'Wij dorpelingen helpen elkaar'

Door onbekende reden brak er zaterdag brand uit in een woning aan de Carstensdijk. Bij de brand kwam veel rook vrij en het huis heeft veel schade geleden. De hond van de familie is door de brand om het leven gekomen.Door de brand is het gezin dakloos geraakt. De complete inboedel is stuk of beschadigd en de brandweer heeft het huis onbewoonbaar verklaard.Met de actie hopen Kleine en Kats geld bij elkaar te krijgen zodat het gezin weer de nodige spullen zoals kleding kunnen kopen. De kinderen van Kleine zitten ook bij de kinderen van het gedupeerde gezin in de klas. “Het gezin woont hier al jaren in Elim”, vertelt Kleine.“Zij zetten zich normaal ook in voor het dorp. Als dorp willen we dan ook wat terug doen. Het is meer dan gewoon dat we elkaar in dit soort situaties steunen.”Dankzij Facebook kwamen ze op het idee. “Je ziet wel vaker crowdfundingsacties op Facebook. Dat wilden wij ook”, laten Kats en Kleine weten. De actie heeft tot nu toe meer dan tweeduizend euro afkomstig van ongeveer honderd donateurs opgeleverd. “Dat er zoveel geld binnenkomt is wel een onverwacht succes."