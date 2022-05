Picasso's Guernica schittert op ware grootte in Emmen dankzij ondernemersduo

Picasso-liefhebbers Ina Harttekamp en Eugene Gravenhorst hebben een gratis tentoonstelling geopend in Emmen. Een replica van het levensgrote doek 'Guernica' is te bewonderen in het Emmer centrum. Het is voor Ina en Eugene hun eigen manier om een welgemeend 'dankjewel' over te brengen aan hun mede-ondernemers, die te hulp schoten toen hun huis in vlammen opging.

Dat gebeurde in november 2021, nota bene op de dag van de uitvaart van Ina's vader. De eigenaresse van edelstenenwinkel La Piedra is nog steeds overrompeld door de vele steun die ze kregen. "Willem Meijer van de winkeliersvereniging is direct aan de slag gegaan. We konden al snel in een huurhuis terecht en werden geholpen aan meubelen en dergelijke. Dat vonden we zó mooi."

Actueler dan ooit

Het echtpaar wilde direct iets terugdoen. Creatief als ze zijn, kwamen ze op het idee een tentoonstelling te organiseren. Tijdens deze tentoonstelling laten ze een replica van 'Guernica' zien, een doek dat verwijst naar het bombardement van het Spaanse dorp Guernica in 1937. "Dat is 85 jaar geleden, net als het schilderij van Picasso over deze gebeurtenis", zegt Ina.

"Ik ben zelf heel erg onder de indruk van het doek. Als ik het zie, krijg ik kippenvel. Je ziet de wanhoop in de ogen van de mensen, je ziet een paard in paniek en ledematen die van lichamen zijn gerukt. Het is een bijzonder doek. En momenteel is het actueler dan ooit", aldus de ondernemer die verwijst naar de situatie in Oekraïne.

Voelbaar doek

Het verbaast Ina en Eugene dat musea in Nederland niets doen met het 85-jarig bestaan van 'Guernica'. De replica in het bezit van Ina en Eugene, is door laatstgenoemde gemaakt. Voor de expositie heeft hij nog een kleinere variant gemaakt in 3D. "Deze is voelbaar, zodat blinden en slechtzienden er ook van kunnen genieten", zegt Eugene.

Hij en Ina willen zichzelf zeker geen kunstenaars noemen. "We zijn creatief, dat wel. En het voelt goed om zo bezig te zijn."

Saamhorigheid

Omdat het een unieke tentoonstelling is, hopen de twee op veel bezoekers. "Dat zou ook goed zijn voor Emmen", denkt Ina. "We staan onderaan in de lijst van gemeenten waar je wil wonen. Je zou denken dat hier niets te zien en te doen is. Van dat beeld willen we af."

Eugene denkt dat zo'n expositie daar zeker bij kan helpen. "Vooral op kunst en cultuur schijnt Emmen laag te scoren. Hiermee moet dat een stukje beter worden."