Ajax-fan uit Borger reist club achterna in Turijn: 'De sfeer is geweldig hier'

"De sfeer is geweldig hier", roept Joling voor een Ierse pub in Turijn boven het gezang van Ajax-supporters uit. "Er komen steeds meer supporters vanuit de trein richting het centrum. De drukte en gezelligheid neemt toe. Vanavond zitten we met 2.100 mensen in het uitvak. Rond 17.00 uur gaan we naar het stadion."Het is niet de eerste keer dat Joling zijn club support in het buitenland. "Ik ga naar elke Europese uitwedstrijd. Nationaal doe ik dat wanneer het kan." Dit moet hij zien te combineren met zijn activiteiten in de politiek en het trainerschap bij SV Borger. "Gelukkig kan ik dat als het nodig is overlaten aan mijn assistenten. Voor Ajax wijkt alles.""Of mijn vrouw daar geen problemen mee heeft? Ik heb het geluk dat zij zelf ook Ajaxsupporter is. Zij gaat ook altijd mee, behalve vandaag helaas."De supporter uit Borger heeft veel vertrouwen in een goede afloop vanavond. De vorige ontmoeting van het tweeluik eindigde in 1-1. "Vorige week heeft Ajax het ook erg goed gedaan. Ik verwacht een 1-3 overwinning."