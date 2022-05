Drukte bij Bevrijdingsfestival Assen: 'Kom voorlopig niet'

De organisatie van het Bevrijdingsfestival in Assen roept op om voorlopig niet naar Assen te komen, vanwege de drukte. Voorzitter Ger Boes schat in dat er tussen de 25.000 en 35.000 mensen op het terrein zijn. "Het is nog nooit zo druk geweest."

"De toegangswegen zitten dicht. Je komt gewoon het terrein niet meer op, tot nader orde", zegt Boes. Op sociale media geeft de organisatie updates over de drukte. "Ik denk dat het met een paar uur wel weer kan. Maar op dit moment is het gewoon vol."

'Komt door line-up'

Boes denkt dat de drukte mede komt door het Bevrijdingsfestival in Groningen, waar je 5 euro moet betalen om het terrein op te komen. Die geluiden hoorde hij van de week al aankomen. "Ik hoorde van iemand die twee kroegen heeft in Groningen dat iedereen naar Assen gaat." Overigens zegt Boes dat de drukte toch ook komt vanwege de line-up in Assen. "We hebben hier een artiest uit Groningen", doelt hij op Kraantje Pappie. "Kijk wat er gebeurt."

De voorzitter kijkt glunderend over het terrein. "We hebben hier prachtige muziek. En met dit weer. Iedereen is weer toe aan een festival. Mooier kan het niet. Het is echt fantastisch."